Жители ОРДЛО рассказали, о чем им рассказывают в "новостях"

Жители временно оккупированных территорий Донбасса жалуются на местные СМИ, которые игнорируют реальные проблемы в ОРДЛО и подают ложную информацию

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "ДонПресс".

Так, жители ОРДЛО возмущены работой местного телевидения и обвиняют местную тележурналистику в отсутствии объективности.

"В черную яму наше телевидение, ничего объективного, все наслащено и украшено, о коррупции - ни слова, о продажной медицине - ни слова, о задержках зарплат - ни слова, о беспределе полицаев и вояк - ни слова, все красиво и гармонично, сладко, мягко и тепло", - пожаловался житель ОРДЛО.

По словам местных жителей, телевидение в ОРДЛО полностью оторвано от реальности.

"Такое впечатление, что они сами для себя работают, полностью оторвано от реальности телевидение", - пишут в соцсетях местные.

Дончане называют "убогими" выпуски новостей в "ДНР" и отмечают, что "журналисты" постоянно рассказывают какую-то чушь.

"Говорят постоянно чушь всякую. То лифт где-то отремонтировали, то бабушкам "Мастерторг" тормозки передает, то Голощапов (самопровозглашенный "мэр" Макеевки, - ред.) книги пацану дарит. То, что в аптеках очереди, лекарств нет, зарплат нет, родильные дома под коронопульманологии переделывают, цены растут на все безосновательно - как-то об этом не говорят", - жалуются в ОРДЛО.

Напомним, оккупированный Донбасс умоляет Раду помочь с зарплатами для шахтеров.