Жители временно оккупированных территорий Донбасса жалуются на местные СМИ, которые игнорируют реальные проблемы в ОРДЛО и подают ложную информацию
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "ДонПресс".
Так, жители ОРДЛО возмущены работой местного телевидения и обвиняют местную тележурналистику в отсутствии объективности.
"В черную яму наше телевидение, ничего объективного, все наслащено и украшено, о коррупции - ни слова, о продажной медицине - ни слова, о задержках зарплат - ни слова, о беспределе полицаев и вояк - ни слова, все красиво и гармонично, сладко, мягко и тепло", - пожаловался житель ОРДЛО.
По словам местных жителей, телевидение в ОРДЛО полностью оторвано от реальности.
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"Такое впечатление, что они сами для себя работают, полностью оторвано от реальности телевидение", - пишут в соцсетях местные.
Дончане называют "убогими" выпуски новостей в "ДНР" и отмечают, что "журналисты" постоянно рассказывают какую-то чушь.
"Говорят постоянно чушь всякую. То лифт где-то отремонтировали, то бабушкам "Мастерторг" тормозки передает, то Голощапов (самопровозглашенный "мэр" Макеевки, - ред.) книги пацану дарит. То, что в аптеках очереди, лекарств нет, зарплат нет, родильные дома под коронопульманологии переделывают, цены растут на все безосновательно - как-то об этом не говорят", - жалуются в ОРДЛО.
Напомним, оккупированный Донбасс умоляет Раду помочь с зарплатами для шахтеров.