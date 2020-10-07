Це вже виходить за всі рамки!

Денис Пушилін "узаконив" вилучення земельних ділянок жителів Донбасу для державних потреб

Як передає Politeka.net, текст рішення опублікували в мережі.



Згідно з Указом, земельні ділянки вилучатимуться для державних потреб.



"Для будівництва об'єктів зв'язку, транспорту, електроенергетики, оборони, соціальних об'єктів, встановлюються умови відшкодування вартості вилучених (відчужуваних) земельних ділянок, повернення тимчасово вилучених (реквізованих) земельних ділянок, передбачаються особливості державної реєстрації припинення прав власності та користування вилученими (відчужуваними) земельними ділянками", - йдеться в повідомленні.

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