Первый президент Украины, глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук высказался о переговорах по Крыму
По его мнению, участие Российской Федерации и президента России Владимира Путина в "Крымской платформе", которая может быть создана, не является обязательным. На переговоры по Крыму на первых порах сажать Россию не стоит.
Об этом он заявил в интервью для издания Обозреватель.
"Я не думаю, что, когда речь идет о "Крымской платформе", нужно обязательно туда сажать Россию. Зачем туда сажать РФ? По крайней мере, на первых порах", – сказал он.
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Первый президент пояснил, что, прежде всего, Украина должна определить цели, задачи и формы новой переговорной площадки со "странами большого политического веса". Когда эти вопросы будут согласованы, можно будет говорить и о привлечении России.
Однако, по мнению Кравчука, участие или неучастие РФ в "Крымской платформе" не является принципиальным. "Мир должен учитывать интересы всего мирового сообщества, а не какой-то отдельной страны", – отметил он.
Также ранее сообщалось, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук резко ответил представителю России Борису Грызлову.
"Не предъявляйте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина – независимое государство, которое не позволит диктовать ей любые условия!" – сказал Кравчук, обращаясь к Грызлову.
Напомним, Кравчук напомнил США и Британии о невыполненных обещаниях перед Украиной.
Также Politeka сообщала, Кравчук подталкивает Украину к судьбе Приднестровья, Портников указал на важный момент.
Как Politeka писала, что Кравчук объяснил, почему Минские договоренности нужно изменить.