Потери Армении в живой силе пока не озвучиваются

Через 27 лет после потери Нагорного Карабаха Азербайджан показал, как нужно возвращать то, что было отнято

Так, за три недели войска Азербайджана освободили 78 городов и сел, нанеся Армении колоссальные убытки в технике и живой силе, передает «Диалог.UA».

С начала новой эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, который разгорелся 27 сентября, когда азербайджанские войска пошли в наступление, используя, в первую очередь, ударные беспилотники, они сумели оттеснить войска противника без особых потерь для себя.

Уже к 19 октяюря была прорвана линия обороны Армении, и войска Азербайджана продвинулись на севере и юге фронта, нанеся противнику колоссальный урон.

Так, уже освобождены 78 населенных пунктов и стратегических высот.

Общая стоимость уничтоженной и захваченной армянской техники оценивается в два миллиарда долларов. По данным Минобороны Азербайджана, уничтожено около 300 танков и 300 артиллерийских установок противника, 70 систем ПВО, 2 комплекса «С-300», два штурмовика Су-25, 16 командных и наблюдательных пунктов, восемь складов с оружием.

Ранее мы рассказывали о том, что российские власти приняли решение о военной помощи официальному Еревану. В частности, СМИ сообщали о переброске российской тяжелой бронетехники в Армению транзитом через территорию Ирана.

В свою очередь армия Азербайджана активно продолжила наступление вдоль границ с Ираном, а бои уже дошли до Худаферинского водохранилища. Таким образом Армения отрезается от поставок из Ирана военной техники, оружия и материальных запасов.

Напомним, Москва решила вмешаться в конфликт в Карабахе, готовится ответ Турции и Пакистана.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Эрдоган раскусил Путина и лишил того звания главного миротворца.