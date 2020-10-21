Донецк, который до 2014 года был одним из самых красивых городов Украины, продолжает свой упадок

«Освобожденный» от «киевской хунты» некогда мегаполис теперь с тоской вспоминает жизнь до войны, а в сети то и дело появляются новые свидетельства того, до чего довели город оккупанты.

Так, блогер Necro Mancer показал в своем Twitter, как в центре Донецка ремонтируют дороги. Он лпубликовал несколько снимков, на которых видно, как ямы на дорогах засыпают непонятной субстанцией.

«Асфальт, не болей!», – говорится в подписи к снимку.

В свою очередь донецкий журналист Денис Казанский, который уехал из города после оккупации на подконтрольную Украине территорию, не мог не поделиться этим твитом у себя, написав:

«В центре Донецка теперь ремонтируют дороги, просто засыпая ямы мусором и грязью. Сколько жил в городе, не помню такого. Раньше такое можно было встретить только в каких-то нищих шахтерских городках».

«Ну, не кирпичами – и то норм», «Чисто московская технология для Замкадья», «Нищих шахтерских городках... Да, дончане в области были особой кастой, к жителям городов поменьше относились свысока. Некоторые и сейчас в Мариуполе себя так ведут. Особенно из Метинвеста», «Я видела, как укладывали на днях этот "асфальт". Там какой-то странный его состав: камни и жижа неясного происхождения», «Можно еще подорожник приложить», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что жители «ДНР» устали от бездеятельности главаря «республики» Дениса Пушилина и поставили ему несколько неудобных вопросов, ответы на которые, впрочем, получить не особо надеются.

Напомним, в "ДНР" всерьез затосковали по Захарченко, жалуясь на жизнь.

Как сообщала Politeka, оккупанты решили назвать легендарный украинский ВУЗ в честь боевика.

Также Politeka писала, что Донбасс сможет вернуться в Украину, Тамарин раскрыл реальные настроения местных.