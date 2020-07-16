В «ДНР» резко заскучали по главарю боевиков Александру Захарченко

О припадке тоски и ностальгии среди «защитников Донбасса» рассказал офицер ВСУ, ветеран АТО Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц».

На своей странице в соцсети он опубликовал скрин сообщения в группе «В Макеевке». На нем – фото погибшего боевика с автоматом, сидящего за столом и подпись: «Батя, вернись, мы все прос*али. Такого звидеца мы даже не могли представить».

Что именно прос*али и кто, автор не уточняет.

«Ми все... Идем выкапывать батю 😄😄😄», – иронично подписал публикацию Штефан.

«На палку, как дида, и в бой!», «Еще зомби апокалипсиса не хватает», – шутят в комментариях.

Отметим, что в последнее время жители «ДНР» жалуются на беспредел, который устроили оккупанты.

Так, буквально недавно о том, что вытворяют наемники, написал на своей странице в Фейсбуке житель подконтрольного террористам Донецка Олег Викторович.

«По улице проехала машина, из окон стреляли в воздух... Такого не было даже в 14((», – говорится в сообщении.

Отметим, что в графе «место работы» в соцсети мужчина обозначил «Донецкую народную республику», и, судя по публикациям, рьяно поддерживает оккупацию Донбасса и радуется гибели украинских военных. Однако тот факт, что он пожаловался на произошедшее в Донецке, дает основания полагать, что выходки наемников достали даже особо рьяных сторонников «русского мира».

Ранее мы рассказывали о том, что боевики стараются любыми путями остановить отток молодежи из ОРДЛО, Так, сейчас они усложнили пересечение КПВВ в сторону Украины для абитуриентов, которые едут поступать в вузы на подконтрольную Киеву территорию. Их не вносят в списки «межведомственного штаба ДНР», затягивая время, когда можно подавать документы, и рекомендуют поступать в вузы Донецка.

Напомним, Кобзона "подселили" к Захарченко в центре Донецка.

Как сообщала Politeka, боевики придумали бюст ликвидированному главарю, украинцы смеются.

Также Politeka писала, что покойного главаря "ДНР" заметили на улицах Донецка.