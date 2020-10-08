До аннексии Россией 90% потребностей Крыма покрывалось за счет Северо-Крымского канала, сейчас воды катастрофически не хватает

На сегодняшний день водохранилища Симферополя в аннексированном Крыму заполнены якобы всего на 10-12%. А запасов воды мало городу хватит лишь на 2–3 месяца до января при условии соблюдения графика подачи воды, то есть воду получат избранные.

Такое заявление сделал так называемый "глава" российского правительства Крыма Юрий Гоцанюк в эфире телеканала "Миллет".

"На сегодняшний день ситуация такова, что в этих водохранилищах действительно небольшой объем воды. Если говорить о цифрах, то от проектной мощности составляет 10-12%. Если говорить в миллионах кубов, то это порядка 7,5 млн кубов. На сколько этой воды хватит? Как резервная – пока у нас ее достаточное количество. На 2–3 месяца достаточное количество воды, чтобы по графику подавать воду", – уточнил он.

По словам Гоцанюка, с учетом ресурсов из подземных источников воды Симферополю хватит до марта 2021 года.

Также ранее сообщалось, что засуха, накрывшая Крым, продолжает свое черное дело, уничтожая все больше водохранилищ.

Вслед за Симферопольским водохранилищем, в котором осталось критически мало воды, половину ресурсов потеряло Чернореченское, которое питает пресной водой Севастополь и села Байдарской долины.

Напомним, у Зеленского ответили на мольбы оккупантов о подаче воды в Крым.

Как сообщала Politeka, Россия урезает расходы на Крым, счет идет на миллиарды.

Также Politeka писала, что в сети показали, как оккупанты уничтожают водохранилища Крыма.