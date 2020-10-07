Оперная певица, экс-депутат Государственной думы РФ Мария Максакова захотела узнать свою родословную

В частности, она заявила, что может являться внучкой Иосифа Сталина, якобы у нее с ним общие родственники, и даже провела генетическую экспертизу, результаты которой обнародовали на росТВ.

Вместе с Максаковой биоматериал на экспертизу сдал внук советского диктатора Селим Бенсаад. Результаты исследования озвучили в ток-шоу "Пусть говорят", передает Обозреватель.

В итоге результат ДНК-теста показал 54% родства с законными наследниками Сталина.

После того, как предварительный ДНК-анализ подтвердил вероятность родства Сталина и Максаковой, оперная дива решила сделать полное исследование крови. В итоге, генетическую связь со Сталиным доказать не смогли, ведь анализ не показал наличия грузинской крови.

"Этот анализ показал, что у меня 75% крови из Восточной Европы. Еще 8% из Финляндии, но это по линии папы. Также есть сведения, что имеется кровь с Британских островов – целых 10%. И это для меня большая загадка, поскольку никаких родственников из Великобритании у меня нет", – призналась звезда.



Максакова решила продолжить исследовать свою родословную и отметила, что она может являться родственницей известного британского премьер-министра Уинстона Черчилля.

"Люди мне шлют самые разные фамилии, я все эти данные изучала. Чаще всего там фигурировала фамилия Черчилль. Это бы объяснило наличие крови от выходцев с Британских островов", – заявила Максакова.

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