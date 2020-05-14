Екс-депутат Держдуми РФ, оперна співачка Марія Максакова зробила відверте зізнання про Україну

На її думку, всім іноземцям, хто хоче переїхати в Україну і тут скоріше адаптуватися, слід не просто захопитися країною, а щиро її полюбити.

Таку думку вона висловила в інтерв'ю 2017 року для журналістів видання Обозреватель.

"Зрозуміти, що країна перебуває в стадії становлення демократичних інститутів. При цьому розвивається дуже чесно і щиро. Хоча і зі своїми витратами. Але об'єктивно Україна - це зараз найбільша країна Східної Європи, яка розвивається", — сказала Максакова.

За словами росіянки, переїхали в Україну іноземцям слід постаратися скоріше стати частиною динамічного українського суспільства.

"Думати в першу чергу треба не про те, що країна може тобі дати, а про те, що ти можеш дати їй. В такому випадку, я думаю, тоді завжди можна знайти однодумців і друзів, що допоможуть швидко адаптуватися", — додала оперна співачка.

Також раніше повідомлялося, що оперна співачка Марія Максакова висловилася про російські реалії.

За її словами, в Росії повно громадян, які не поділяють зовнішню політику російської влади, але кожен з них розуміє, що може в будь-який момент опинитися в місцях позбавлення волі.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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