Экс-депутат Госдумы РФ, оперная певица Мария Максакова сделала откровенное признание об Украине

По ее мнению, всем иностранцам, кто хочет переехать в Украину и поскорее здесь адаптироваться, следует не просто увлечься страной, а искренне ее полюбить.

Такое мнение она высказала в интервью 2017 года для журналистов издания Обозреватель.

"Понять, что страна находится в стадии становления демократических институтов. При этом развивается очень честно и искренне. Хотя и со своими издержками. Но объективно Украина - это сейчас самая развивающаяся страна Восточной Европы", — сказала Максакова.

По словам россиянки, переехавшим в Украину иностранцам следует постараться поскорее стать частью динамичного украинского общества.

"Думать в первую очередь нужно не о том, что страна может тебе дать, а о том, что ты можешь дать ей. В таком случае, я думаю, тогда всегда можно найти единомышленников и друзей, что поможет быстро адаптироваться", — добавила оперная певица.

Также ранее сообщалось, что оперная певица Мария Максакова высказалась о российских реалиях.

По ее словам, в России полно граждан, которые не разделяют внешнюю политику российской власти, но каждый из них понимает, что может в любой момент оказаться в местах лишения свободы.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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