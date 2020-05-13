Екс-депутат Держдуми РФ, оперна співачка Марія Максакова висловилася про російські реалії

За її словами, в Росії повно громадян, які не поділяють зовнішню політику російської влади, але кожен з них розуміє, що може в будь-який момент опинитися в місцях позбавлення волі.

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сео Оперная певица Мария Максакова рассказала о ловушке, в которую попали россияне

Про це вона розповіла в інтерв'ю журналістам видання Обозреватель.

"Вони б говорили зовсім інакше, але просто бояться говорити. Звичайно, їх меншість, а іншим пристосуванцям зручніше жити саме так. Однак адже думаючі там теж є, але вони заручники, які не можуть поміняти своє життя докорінно. Будь розуміє, що може опинитися в місцях не настільки віддалених. При цьому втратити там не тільки роки життя, але ще і здоров'я, гідність, громадянські права", — сказала Максакова.

Також раніше повідомлялося, що поет Юрій Рибчинський висловився про українські реалії. Так, він порівняв Україну з руїною і заявив, що в такому стані її навіть не пам'ятає.

Так легенда української культури відповів на питання бліц-інтерв'ю, як би він однією фразою охарактеризував відбуваються в країні події.

За словами поета, він не пам'ятає, щоб в Україні був настільки тяжкий стан, як зараз навіть в радянські і часи перебудови. Крім того, положення країни зараз нагадує той історичний період, в якому вона була після смерті гетьмана Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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