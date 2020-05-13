Экс-депутат Госдумы РФ, оперная певица Мария Максакова высказалась о российских реалиях

По ее словам, в России полно граждан, которые не разделяют внешнюю политику российской власти, но каждый из них понимает, что может в любой момент оказаться в местах лишения свободы.

Об этом она рассказала в интервью журналистам издания Обозреватель.

"Они бы говорили совершенно иначе, но просто боятся говорить. Конечно, их меньшинство, а остальным приспособленцам удобнее жить именно так. Однако ведь думающие там тоже есть, но они заложники, которые не могут поменять свою жизнь в корне. Любой понимает, что может оказаться в местах не столь отдаленных. При этом потерять там не только годы жизни, но еще и здоровье, достоинство, гражданские права", — сказала Максакова.

Также ранее сообщалось, что поэт Юрий Рыбчинский высказался об украинских реалиях. Так, он сравнил Украину с руиной и заявил, что в таком состоянии ее даже не помнит.

Так легенда украинской культуры ответил на вопрос в блиц-интервью, как бы он одной фразой охарактеризировал происходящие в стране события.

По словам поэта, он не помнит, чтобы в Украине было столь бедственное состояние, как сейчас даже в советские и перестроечные времена. Кроме того, положение страны сейчас напоминает тот исторический период, в котором она была после кончины гетьмана Богдана Хмельницкого.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

Как сообщала Politeka, Маршал напугал мир военной мощью России.

Также Politeka писала, что Лесь Подервянский разнес «Квартал 95» без Зеленского.