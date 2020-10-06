На фоне последних революционных событий в Кыргызстане президенту РФ Владимиру Путину прогнозируют геополитический крах

Как передает Politeka, такое мнение высказал военный эксперт Алексей Арестович на своей странице в соцсети.

Так, эксперт отметил, что сторонники оппозиционных партий, которые устроили протесты в Кыргызтане после объявления результатов парламентских выборов, штурмом взяли президентский комплекс, Центральное управление госбезопасности и освободили ранее арестованного бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Арестович подчеркнул, что освобожденный протестующими Атамбаев ориентируется на США и Китай вместо России.

На фоне этого эксперт прогнозирует крах геополитических планов Путина.

"Путин переигрывает всех раз за разом - скоро ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности, - ред.) развалится. Мастер ходов очка", - написал он.

Как известно, ОДКБ - это военно-политическая международная организация, в которую входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Власти России пытаются подать ОДКБ как реальную альтернативу НАТО и всеми силами добиваются увеличения веса ОДКБ в системе международных отношений. С декабря 2004 года ОДКБ имеет статус наблюдателя Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, киргизский Майдан показал главную ошибку протестов в Беларуси: "Третий месяц устраивают гуляния".

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