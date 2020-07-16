Нагірний Карабах продовжує залишатися осередком напруженості між Азербайджаном і Вірменією

Про це у своєму блозі на Апострофе пише військовий експерт Денис Попович, передає Politeka.

При цьому, уточнює автор, Вірменія користується підтримкою Росії, яка розгорнула на території цієї країни військову базу і входить в Організацію договору колективної безпеки за участю РФ, Білорусі, Вірменії, Киргизстану, Казахстану і Таджикистану (ОДКБ).

У свою чергу, Азербайджан, будучи розвиненим нафтовидобувним державою і користуючись зростанням цін на нафту досяг серйозних успіхів у справі зміцнення своїх збройних сил.

"Головними партнерами Баку були Україна і Росія. Остання не соромилася озброювати при цьому Вірменію. Що ж стосується нашої країни, то взаємодія Києва і Баку було дуже великим", – повідомив Попович.

Тільки в 2007-2009 роках, продовжив експерт, за даними Держслужби експортного контролю, Україна продала в Азербайджан 55 польових гаубиць Д30А, 47 самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика", шість 152-м самохідних знарядь 2С3 "Акація", а також 86 БТР різних модифікацій, 11 ударних вертольотів Мі-24 і 9 винищувачів Міг-29.

Аналітик припускає, що теоретично, якщо у вірмено-азербайджанський конфлікт втрутиться Туреччина, "напружитися" доведеться і Україні.

"Отримавши четвертий театр військових дій, Москва може більш активно і наполегливо вимагати завершення війни на Донбасі, щоб звільнити ресурси для надзвичайно важливого закавказького "кейса". Ці вимоги обов'язково будуть проходити в рамках невигідних Україні, але цілком влаштовують Росію Мінських домовленостей – і Києву буде непросто встояти під таким напором", – пояснив свою точку зору Денис Попович.

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