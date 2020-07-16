Нагорный Карабах продолжает оставаться очагом напряженности между Азербайджаном и Арменией

Об этом в своем блоге на Апострофе пишет военный эксперт Денис Попович, передает Politeka.

При этом, уточняет автор, Армения пользуется поддержкой России, развернувшей на территории этой страны военную базу и входящей в Организацию договора по коллективной безопасности с участием РФ, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана (ОДКБ).

В свою очередь, Азербайджан, будучи развитым нефтедобывающим государством и пользуясь ростом цен на нефть добился серьезных успехов в деле укрепления своих вооруженных сил.

"Главными партнерами Баку являлись Украина и Россия. Последняя не стеснялась вооружать при этом Армению. Что же касается нашей страны, то взаимодействие Киева и Баку было очень обширным", – сообщил Попович.

Только в 2007-2009 годах, продолжил эксперт, по данным Госслужбы экспортного контроля, Украина продала в Азербайджан 55 полевых гаубиц Д30А, 47 самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика", шесть 152-м самоходных орудий 2С3 "Акация", а также 86 БТР различных модификаций, 11 ударных вертолетов Ми-24 и 9 истребителей МиГ-29.

Аналитик предполагает, что теоретически, если в армяно-азербайджанский конфликт вмешается Турция, "напрячься" придется и Украине.

"Получив четвертый театр военных действий, Москва может более активно и настойчиво требовать завершения войны на Донбассе, чтобы освободить ресурсы для чрезвычайно важного закавказского "кейса". Эти требования обязательно будут проходить в рамках невыгодных Украине, но вполне устраивающих Россию Минских договоренностей – и Киеву будет непросто устоять под таким напором", – объяснил свою точку зрения Денис Попович.

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