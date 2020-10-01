Боевик считает, что его товарищу в Украине будет хуже, чем на зоне в "ДНР"

Соратник бывшего боевика «ДНР» Игоря Стрелкова-Гиркина Михаил Полынков пожаловался на то, что его друга включили в список пленных для обмена в Украину

Соответствующим видео на своей странице в соцсети поделился известный донецкий журналист и блогер Денис Казанский.

««Соратник Гиркина, российский вербовщик наемников Полынков рассказывает, что боевик ДНР Стас Вакуленко (Енот) попал на подвал к своим, а теперь его включили в списки на обмен и пытаются нам впарить», – подписал видео Казанский.

Сам Полынков поведал, что Вакуленко обвинили в шпионаже в пользу Украины и бросили в тюрьму на 15 лет. Однако перспектива быть обменянным, пугает его гораздо больше, чем полтора десятка лет на зоне в «ДНР»:

«Вы понимаете, что с ним там будет? Он сам родом со Славянска, начинал оттуда же. Обвинение в шпионаже липовое, то есть ни в коем случае он не работал на Украину. Скорее, он там просто развел одного, кто пытался его там завербовать, на деньги. Если его еще и выдадут, это будет просто звездец».

Сам Полынков с позывным «Хрусталик» – личность весьма одиозная. Он, если верить СМИ, бывший уголовник, который отбирал пушечное мясо для Гиркина и отправлял завербованных россиян в Ростов на перевалочные базы. Хакеры взломали его страницу во ВКонтакте, где он хранил более трехсот тысяч сообщений. Там же были собеседования и списки тысяч российских наёмников.

Напомним, Гиркин предложил Лукашенко "помощь" и назвал Беларусь частью России.

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