Экс-командир подразделений боевиков «ДНР» Игорь Гиркин возмутился тем, насколько по-разному проходит карантин в Крыму и в Москве

По этому поводу он даже написал пост в своем телеграмм-канале, предупредив власти российской столицы о грядущих бунтах.

Россиянин рассказал, что только вернулся из Крыма, где якобы «бушует пандемия».

«На пляжах валяются десятки тысяч людей, еще десятки тысяч тел качаются на морских волнах у пляжей. Кафе, столовые, рестораны - всё заполнено телами, телами, телами... И все - без масок. Не говоря уже о перчатках... Поголовно. Изредка появляются совсем-совсем бледные «свежие» пришельцы в масках, но на них все смотрят, как на придурков, и - с первым легким загаром - маски у них тоже волшебным образом испаряются», – пишет он.

По словам Гиркина, единственным местом, где ему пришлось «напялить намордник», стал краеведческий музей в Судаке, да и то только потому, что об этом попросил кассир, намекнув на камеры повсюду.

А вот в Москве – ситуация совершенно противоположная. Бывшего боевика отказались обслужить в магазине, потому что не было маски. На рынке продавцы «волками воют», потому что их штрафуют на пять тысяч рублей, если увидят, что они продают товар гражданам без масок.

Такой подход, уверен Гиркин, добром не закончится:

«По-моему, кое-кто в московской мэрии провоцирует осенний бунт всеми имеющимися у него немалыми силами... Ну и (заодно) с удовольствием подсчитывает прибыли от заранее приобретенного «масочного бизнеса»».

Как известно, в марте московские власти приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России – ООО «КИТ». По сравнению с началом года фирма нарастила выпуск более чем в 2 раза – до 1 млн медицинских масок в сутки.

Напомним, Гиркин разочаровался в приходе РФ на Донбасс.

Как сообщала Politeka, в сети показали, как "зазеленел" Донецк без Украины, хуже, чем в Чернобыле.

Также Politeka писала, что Гиркин выдал информацию о зачистке на Донбассе.