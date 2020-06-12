Бывший главарь «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин разразился очередной порцией откровений

На своей странице в социальной сети боевик, руководивший захватом Славянска, написал о том, что война на Донбассе может скоро закончиться.

По мнению Стрелкова, сейчас Киев с «заокеанскими партнерами» решает вопрос о том, как возвращать регион, причем не исключает и силовой вариант.

Слова властей ОРДЛО о том, чтобы расширить границы республик и дойти до Киева, он почти прямым текстом называет пустыми обещаниями.

«Главный вопрос в том, считают ли «дорогие заокеанские партнеры» настоящий момент удобным для полного разгрома республик и окончательной дискредитации Путина перед его собственными россиянскими «силовиками» или не считают», – пишет он.

Гиркин отмечает тот момент, что до Киева ВС РФ точно не пойдут.

«А за какую-нибудь отбитую Авдеевку можно ТА-А-АКИХ новых санкций наплодить, что «мало не покажется». С другой - еще не факт, что вообще придется отдавать даже указанную Авдеевку, так как у кремлевских гномов сейчас есть задачи поважнее, чем спасать какой-то «токсичный актив» в виде двух непризнанных республик», – намекает Гиркин.

Чтобы оправдать провал на Донбассе, у Путина могут найти крайних.

«Могут и просто объяснить все еще опасающемуся снять намордники лохторату, что «ленивые шахтеры не захотели сами себя защищать». И тогда все закончится за трое суток основных боев и потом еще двух-трех недель на зачистку», – подытожил террорист.

Ранее Гиркин заявил, что на основных участках боевого соприкосновения в "ЛДНР" - относительное затишье, но в то же время, как доложила «разведка ЛДНР», прогнозирует «внезапное наступление ВСУ».

Кроме того, он считает что у властей непризнанных республик началась паника по этому поводу.

Мы также писали, что Гиркин считал российского президента умным политиком, но на деле тот оказался очень недальновидным. Как отметил боевик, Путин не предусмотрел международные санкции, которые последовали за дерзкой аннексией Крыма.

Напомним, ВСУ мощно отомстили боевикам на передовой.

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