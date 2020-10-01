Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук резко ответил представителю России Борису Грызлову

Это произошло во время очередного заседания ТКГ, которое проходило в формате видеоконференции 30 сентября, сообщается на сайте Офиса президента.

Кравчук изначально призвал Грызлова не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на решении вопросов повестки дня. Он подчеркнул, что украинская сторона готова к конструктивной работе.

Он также обратил внимание на необходимость сосредоточиться на усилении режима прекращения огня, освобождении удерживаемых лиц и решении проблем, в которых заинтересованы простые люди.

"Не предъявляйте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина – независимое государство, которое не позволит диктовать ей любые условия!" – сказал Кравчук, обращаясь к Грызлову.

Кроме того на заседании случился беспрециндентный случай - спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау вынуждена была приостановить заседание из-за того, что российская сторона нарушила режим конфиденциальности.



Ведь россияне вели несанкционированную аудио- и видеозапись работы ТКГ.

В свою очередь Грызлов побежал давать интервью российским СМИ и обвинил Киев в невыполнении Минских соглашений. Также он пожаловался, что постановление Верховной Рады о местных выборах так и не скорректировали.

Напомним, Кравчук напомнил США и Британии о невыполненных обещаниях перед Украиной.

Также Politeka сообщала, Кравчук подталкивает Украину к судьбе Приднестровья, Портников указал на важный момент.

Как Politeka писала, что Кравчук объяснил, почему Минские договоренности нужно изменить.



