Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук резко ответил представителю России Борису Грызлову
Это произошло во время очередного заседания ТКГ, которое проходило в формате видеоконференции 30 сентября, сообщается на сайте Офиса президента.
Кравчук изначально призвал Грызлова не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на решении вопросов повестки дня. Он подчеркнул, что украинская сторона готова к конструктивной работе.
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Он также обратил внимание на необходимость сосредоточиться на усилении режима прекращения огня, освобождении удерживаемых лиц и решении проблем, в которых заинтересованы простые люди.
"Не предъявляйте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлем. Украина – независимое государство, которое не позволит диктовать ей любые условия!" – сказал Кравчук, обращаясь к Грызлову.
Кроме того на заседании случился беспрециндентный случай - спецпредставитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау вынуждена была приостановить заседание из-за того, что российская сторона нарушила режим конфиденциальности.
Ведь россияне вели несанкционированную аудио- и видеозапись работы ТКГ.
В свою очередь Грызлов побежал давать интервью российским СМИ и обвинил Киев в невыполнении Минских соглашений. Также он пожаловался, что постановление Верховной Рады о местных выборах так и не скорректировали.
Напомним, Кравчук напомнил США и Британии о невыполненных обещаниях перед Украиной.
Также Politeka сообщала, Кравчук подталкивает Украину к судьбе Приднестровья, Портников указал на важный момент.
Как Politeka писала, что Кравчук объяснил, почему Минские договоренности нужно изменить.