В Беларуси после тайной инаугурации Лукашенко участники протестов решили устроить свою собственную церемонию

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал Nexta.

Так, в Беларуси народ хочет устроить инаугурацию кандидата в президенты Светланы Тихановской.

При этом отмечается, что лидер оппозиции не приедет в Минск, однако таким жестом жители Беларуси хотят ответить на тайную инаугурацию Лукашенко, которая состоялась недавно.

Ожидается, что в воскресенье, 27 сентября, в Беларуси люди устроят инаугурацию Тихановской без ее участия. Так называемая народная инаугурация пройдет в Минске и других городах Беларуси в 14.00. На мероприятие предлагают приносить портреты Светланы Тихановской, которая сейчас находится в Литве.

На такую инициативу уже отреагировала и сама Тихановская.

Она поблагодарила белорусов за доверие, однако подчеркнула, что церемония инаугурации должна быть праздником, а не мероприятием, которое будет сопровождаться избиением ОМОНа.

"Объявив народную инаугурацию, вы в очередной раз выразили свою волю. Но инаугурация - это праздник. А праздник не должен заканчиваться арестами, разгоном и насилием", - сказала она.

Тем не менее, Тихановская отметила, что поддержит тех, кто выйдет на улицы в это воскресенье.

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