Оккупанты послали сигнал под носом у Украины

Российская армия отработала десантирование и захват гидротехнических узлов

В частности, десантники России уже отработали захват гидротехнических узлов, предполагаемо готовясь к захвату дамбы Северо-Крымского канала в Херсонской области.

Об угрозе со стороны России сообщил глава Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко на своей странице в социальной сети Facebook.

Он опубликовал скриншот публикации российского информационного агентства "ТАСС" о работе российских и белорусских военных в рамках учений "Славянское братство 2020".

Российские журналисты со ссылкой на Министерство обороны РФ отметили, что "псковские десантники освободили гидротехнический узел от условного противника при поддержке авиации". Российские военные высадили десант на воду с использованием водолазного снаряжения с последующим "освобождением гидротехнического узла силами ротной тактической группы при авиационной поддержке".

Напомним, что многие эксперты ранее допускали, что из-за катастрофической нехватки пресной воды в аннексированном Крыму Россия может пойти на радикальный шаг и напасть на украинскую территорию с целью разблокировать поставки водных ресурсов по Северо-Крымскому каналу.



Напомним, в сети показали, как оккупанты уничтожают водохранилища Крыма.

Как сообщала Politeka, туристы из РФ взбесили крымчан, газоны превратили в пляж.

Также Politeka писала, что Россия урезает расходы на Крым, счет идет на миллиарды.