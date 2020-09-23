Российская армия отработала десантирование и захват гидротехнических узлов
В частности, десантники России уже отработали захват гидротехнических узлов, предполагаемо готовясь к захвату дамбы Северо-Крымского канала в Херсонской области.
Об угрозе со стороны России сообщил глава Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко на своей странице в социальной сети Facebook.
Он опубликовал скриншот публикации российского информационного агентства "ТАСС" о работе российских и белорусских военных в рамках учений "Славянское братство 2020".
«Родная мать такое не допустила бы»: выяснилось, как будет выглядеть дочь Пугачевой и Галкина в 17 лет
"А как тебе было ходить по ресторанам и судить?": поскандалившую с Кухар Фреймут припечатали на "Танцях з зірками"
Звезда "1+1" Лидия Таран засветила роскошь своего нового дома, Мазур не сдержалась: "Это просто..."
Каменских без трусов и в полупрозрачном костюме опозорилась видом в Одессе: "Ох, Настюха..."
Российские журналисты со ссылкой на Министерство обороны РФ отметили, что "псковские десантники освободили гидротехнический узел от условного противника при поддержке авиации". Российские военные высадили десант на воду с использованием водолазного снаряжения с последующим "освобождением гидротехнического узла силами ротной тактической группы при авиационной поддержке".
Напомним, что многие эксперты ранее допускали, что из-за катастрофической нехватки пресной воды в аннексированном Крыму Россия может пойти на радикальный шаг и напасть на украинскую территорию с целью разблокировать поставки водных ресурсов по Северо-Крымскому каналу.
Напомним, в сети показали, как оккупанты уничтожают водохранилища Крыма.
Как сообщала Politeka, туристы из РФ взбесили крымчан, газоны превратили в пляж.
Также Politeka писала, что Россия урезает расходы на Крым, счет идет на миллиарды.