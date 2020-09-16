Скандальный российский журналист Армен Гаспарян сравнил Украину с дауном

В частности, он оскорбил Украину, заявив, что считает ее первую государственность, полученную в 1917 году, умственно отсталым ребенком. Таким образом он решил подыграть традиционной риторике пропагандистов Кремля.

Свое едкое высказывание путинский глашатай озвучил в эфире радиостанции "Вести ФМ" в 2018 году, передает Обозреватель.

Кроме того, пропагандист нагло добавил, что через сто лет ситуация не изменилась и Россия по-прежнему ставит соседней стране диагноз синдром Дауна.

"Ребенок (Украина прим.ред) родился инвалидом. Ну, я имею в виду первую украинскую государственность. Он родился дауном. Жалко, трагедия, но так бывает. Но родители оказались упрямы. Вместо того, чтобы идти к доктору, украинцы наоборот сделали это своей основной задачей — позиционировать вот эту умственную недостаточность, как главную добродетель в жизни. Спустя 100 лет государству пора на пенсию идти, но лучше не стало", — непозволительно высказался об Украине Гаспарян.

Продажный журналист современного российского режима зашел еще дальше в своей наглости и посоветовал Украине привыкать к боли, что воспринимается как завуалированная угроза суверенному государству.

"Что касается вечной страны обид и разочарований, то я же им всегда говорю: главная ваша проблема в том, что вы боитесь боли. Вам уже пора привыкнуть к тому, что боль нужно любить", — завершил Гаспарян свое наглое и циничное выступление.

Напомним, что Гаспарян размечтался о "гигантском" крахе Украины: "Совершают одни и те же ошибки, поэтому..."

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