К сожалению, люди в Крыму верят версии пропагандистов

Известный актер и кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев высказался о проблемах аннексированного Крыма

В частности, он рассказал, что нехватка пресной воды в аннексированном Россией Крыму связана с увеличением количества военных баз РФ на полуострове.

Такое заявление он сделал для журналистов Обозреватель.



"Подавляющее большинство воды идет не на нужды людей, а для воинских частей, военных баз, которых увеличилось на полуострове в геометрической прогрессии", – сказал он.

В этом контексте режиссер привел пример водохранилища, расположенного вблизи его родного города Бахчисарай.

"Это когда-то было огромное озеро. Сейчас его почти нет. Оккупационные власти не хотят признавать тот факт, что воды явно не хватит, если ее львиная доля идет не на нужды гражданского населения, а на нужды военных баз РФ", – подчеркнул он.

Вместе с тем, по мнению Сеитаблаева, оккупационная власть очевидно будет обеспечивать водой именно военных, поскольку это та сила, которая "будет сохранять повестку дня".

"В то же время местному населению через СМИ будут доказывать, что виновата во всем Украина, которая "не заботится о людях". Многие хотят в Крыму верить именно в такую версию", – заметил режиссер.

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