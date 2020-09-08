Российская Федерация допустила в аннексированном Крыму множество просчетов
Такое мнение для журналистов издания Главред озвучил экс-представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.
При этом он убежден, что даже силовой захват россиянами Северо-Крымского канала не поможет в решении имеющихся проблем, сейчас жители полуострова остались без жизненно важных ресурсов - воды.
"Если даже допустить худший сценарий, то есть путем каких-то мероприятий, угроз и диверсий Россия получит доступ к Северо-крымскому каналу сейчас, это не спасает ситуации Крыма в этом году, так как канал еще нужно будет наполнить, а на это нужно определенное время", - отметил эксперт.
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Также он добавил, что, например, Симферополь не сильно зависит от воды в Северо-Крымском канале. Для этого города более важное значение имеют горные хранилища. Однако Россия, постоянно проводя военные учения на полуострове после аннексии, за 6 лет попросту угробила эти хранилища.
Кроме того, Борис Бабин напомнил, что РФ в течение 6 лет не проводила никаких ремонтных работ на трубопроводах Симферополя.
Зато население города за период оккупации серьезно увеличилось. Москва направила в Симферополь около 100 тысяч работников оккупационного аппарата, не рассчитав при этом возможности агломерации и доставки жителям города пресной воды.
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