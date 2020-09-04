На президента России Владимира Путина работает целая индустрия киллерских агентств

Такое мнение озвучил российский социолог Игорь Эйдман. Он объяснил, что киллерские агентства президента РФ ради Путина устраняют неугодных, и организовывают провокации, как внутри России, так и за пределами страны. При этом он уточнил что в преступные конторы Путина входит: ФСБ, Пригоженцы и ГРУ.

Об этом он написал на своей личной странице в сети Facebook.

По его словам, ФСБ организовала в 1999 году взрывы домов в Волгодонске и в Москве, убийства Вороненкова и Хангошвили в Киеве и в Берлине соответственно, отравление Цепова. Литвиненко, Щекочихина, и так далее.

В то же самое время агентство - ГРУ, используют яды и инсценирует самоубийства. В «послужном списке» ГРУ-шников - устранение Березовского, отравления Навального, Гебровых и Скрипалей.

В тесном контакте с ГРУ работаю «пригожинцы». Их излюбленные методы - избиения, яды, огнестрел. На их совести лежит убийство Джамаля, Расторгуева, Радченко, отравление мужа Соболь, ряд покушений и убийств в Питере и Москве.

«Этот далеко не полный список - только вершина айсберга. Множество убийств и террористических провокаций, совершенных путинскими киллерами, остались нераскрытыми. Кроме того, все эти конторы несут ответственность за множество преступлений на оккупированных украинских территориях (в том числе за похищение и убийство крымских татар), в Сирии, Ливии и т.д.», - резюмировал он.

Напомним, Путин решил использовать перемирие на Донбассе с выгодой для себя.

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