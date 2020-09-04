Фронтмен группы Kozak System Иван Леньо высказался о независимости Украины
В частности он поделился своими впечатлениями о том, какой стала Украина за 29 лет независимости. По его мнению, многие украинцы не желают замечать, что в стране до сих пор идет война за независимость.
Такое мнение он озвучил в интервью для журналистов lifestyle.24tv.ua.
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"Бороться за независимость – очень некомфортно. Огромное количество жителей Украины не хотят замечать, что идет борьба за независимость. Вроде 29 год независимости и можно было бы расслабиться, но чувствуется какая-то растерянность, разновекторные направления развития страны. И все это из-за этого, что большое количество людей не хотят заглянуть в душу и сказать правду", - отметил музыкант.
Леньо объяснил, что если Украина хочет быть независимой от России в экономическом и ментальном плане, то над этим придется очень много работать.
"Независимость – это не подаренная нам индульгенция, не временное явление. Это процесс. Это не существительное, а глагол. Это процесс, который длится бесконечно. И если мы хотим жить независимо, не только от извечного врага - России, но и экономически или ментально, для этого надо очень много работать", - резюмировал музыкант.
Как сообщала Politeka, известный музыкант Леньо предупредил о неуемном аппетите России в Украине.
Также Politeka писала, что известный музыкант Леньо призвал к радикальным действиям против России.