Фронтмен группы Kozak System Иван Леньо высказался о независимости Украины

В частности он поделился своими впечатлениями о том, какой стала Украина за 29 лет независимости. По его мнению, многие украинцы не желают замечать, что в стране до сих пор идет война за независимость.

Такое мнение он озвучил в интервью для журналистов lifestyle.24tv.ua.

"Бороться за независимость – очень некомфортно. Огромное количество жителей Украины не хотят замечать, что идет борьба за независимость. Вроде 29 год независимости и можно было бы расслабиться, но чувствуется какая-то растерянность, разновекторные направления развития страны. И все это из-за этого, что большое количество людей не хотят заглянуть в душу и сказать правду", - отметил музыкант.

Леньо объяснил, что если Украина хочет быть независимой от России в экономическом и ментальном плане, то над этим придется очень много работать.

"Независимость – это не подаренная нам индульгенция, не временное явление. Это процесс. Это не существительное, а глагол. Это процесс, который длится бесконечно. И если мы хотим жить независимо, не только от извечного врага - России, но и экономически или ментально, для этого надо очень много работать", - резюмировал музыкант.

Как сообщала Politeka, известный музыкант Леньо предупредил о неуемном аппетите России в Украине.

Также Politeka писала, что известный музыкант Леньо призвал к радикальным действиям против России.