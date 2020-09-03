В оккупированном Россией Крыму школьников могут начать охранять бойцы "Росгвардии"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

Так, известно, что в крымских школах хотят заменить "непрофессиональных охранников" на сотрудников охранных фирм или на "Росгвардию".

Руководитель так называемого Аппарата антитеррористической комиссии Крыма Александр Булычев во время пресс-конференции в Симферополе заявил, что "неквалифицированная охрана" сегодня является главной проблемой в школах аннексированного Россией полуострова.

"Основной проблемой школ является неквалифицированная охрана. Это, в первую очередь, безопасность детей. Сейчас принято решение на правительственном уровне о дифференцированном подходе к выбору охранных организаций для учебных заведений. "Росгвардия" сама выходила с инициативой взять часть учебных заведений под свою охрану", - заявил он.

Также в "антитеррористической комиссии" рассказали, что сейчас в школах оккупированного Крыма обустраивают системы безопасности.

"Огораживаются школы, ставятся тревожные кнопки, монтируется видеонаблюдение и системы контроля доступа на объекты. На данный момент практически на 90% школ и дошкольных учреждений обеспечены кнопками экстренного вызова полиции. Системы видеонаблюдения есть в 75% учебных заведений", - рассказали в комитете.

Инициативу касательно "Росгвардии" в школах Крыма прокомментировал и офицер ВСУ, военный блогер Анатолий Штирлиц.

В частности, по его словам, финансирование охраны школьников "росгвардейцами" ляжет на плечи родителей, чем в Крыму явно недовольны.

Напомним, оккупанты отправили детей в "Юнармию" в Крыму, кричащие кадры.

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