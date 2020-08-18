Так, за його словами, Російська Федерація продовжує порушувати міжнародне гуманітарне право і права дитини в окупованому Криму, залучаючи дітей до участі в російськиому мілітаристському русі "Юнармія".

В коментарях зазначають, що "їм подобається" та "у них інша психологія". Також деякі наголошують, що Україні теж потрібні такі утворення.

Як відомо, "Юнармія" позиціонує себе як всеросійський дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух. Його створили у 2016 році. Дітей вчать стріляти, надавати медичну допомогу, орієнтуватись в місцевості і т.д. В якості викладачів виступають здебільшого російські військові.

Слід зазначити, що нещодавно Держдума РФ прийняла в третьому остаточному читанні запропоновані президентом Володимиром Путіним зміни до закону про освіту. Зокрема, вони дозволять включати виховні програми в шкільні. Судячи з формулювань поправок, мова йде в тому числі про так зване патріотичне виховання, а значить участь в утвореннях на кшталт "Юнармії" для російських дітей може стати обов'язковим.

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