В оккупированном Россией Крыму нарушают права детей
 
Как передает Politeka, об этом заявил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штирлиц на своей странице в соцсети.
 
Так, по его словам, Российская Федерация продолжает нарушать международное гуманитарное право и права ребенка в оккупированном Крыму, привлекая детей к участию в российском милитаристском движении "Юнармия".

В комментариях отмечают, что "им нравится" и "у них другая психология". Также некоторые отмечают, что Украине тоже нужны такие образования.

Как известно, "Юнармия" позиционирует себя как всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение. Его создали в 2016 году. Детей учат стрелять, оказывать медицинскую помощь, ориентироваться в местности и т.д. В качестве преподавателей выступают в основном российские военные.

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Следует отметить, что недавно Госдума РФ приняла в третьем окончательном чтении предложенные президентом Владимиром Путиным изменения в закон об образовании. В частности, они позволят включать воспитательные программы в школьные. Судя по формулировкам поправок, речь идет в том числе о так называемом патриотическом воспитании, а значит участие в образованиях вроде "Юнармии" для российских детей может стать обязательным.

Напомним, горе-авианосец Путина высмеяли за конфуз с военными.

Также Politeka рассказывала, что Путин потерял контроль над ситуацией: "газовая прелесть накрылась".