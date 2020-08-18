В комментариях отмечают, что "им нравится" и "у них другая психология". Также некоторые отмечают, что Украине тоже нужны такие образования.
Как известно, "Юнармия" позиционирует себя как всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение. Его создали в 2016 году. Детей учат стрелять, оказывать медицинскую помощь, ориентироваться в местности и т.д. В качестве преподавателей выступают в основном российские военные.
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Следует отметить, что недавно Госдума РФ приняла в третьем окончательном чтении предложенные президентом Владимиром Путиным изменения в закон об образовании. В частности, они позволят включать воспитательные программы в школьные. Судя по формулировкам поправок, речь идет в том числе о так называемом патриотическом воспитании, а значит участие в образованиях вроде "Юнармии" для российских детей может стать обязательным.
Напомним, горе-авианосец Путина высмеяли за конфуз с военными.
Также Politeka рассказывала, что Путин потерял контроль над ситуацией: "газовая прелесть накрылась".