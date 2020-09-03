Ветеран боевых действий на Донбассе решил стать женщиной, подробности



Свою историю 29-летняя Виктория из Харькова рассказала в интервью "Новому времени".

Девушка отслужила в рядах ВСУ по контакту и имеет боевое ранение в Авдеевке.

Первые мысли о своей инаковости, к ней пришли в возрасте 5-7 лет.

"Да еще с детства я чувствую, что живу не в своем теле. В школе я видела, как одеваются девушки, но не могла выглядеть так же, как они, - рассказала Виктория.

Службу в рядах ВСУ она начала нести в 18 лет.

"Пришла повестка в военкомат, и в апреле 2010 года я пошла служить по контракту. Отслужила по этому контракту до 2013 года — ко мне не было никаких замечаний как к военнослужащему", - отметила девушка.

Решение принять себя такой, какая она есть пришло в прошлом году, и она обратилась к психологу.

"В 2019 году летом решила, что либо пан, либо пропал: либо я принимаю себя такой, как есть, или просто покончу с собой. Первое, что сделала — обратилась к психологу, который разбирался в ЛГБТ-тематике", - рассказала Виктория.

Сейчас же девушка планирует оформить трансгендерный переход юридически и изменить все документы на женские.

Ранее мы сообщали, что медик Татьяна Иванченко спасла более 500 украинских военных на фронте.

Еще в 2014 она уехала передовую с одесского госпиталя. Тогда с фронта привозили по 20-30, а бывало и по 50 раненых.

Сейчас она вернулась с фронта и получила звание "Народный Герой Украины".

Ей до сих пор приходят сообщения с благодарностями от спасенных воинов. Ей пишут матери и жены спасенных бойцов и называют "Ангел-спаситель".

Напомним, военный РФ в прямом эфире случайно разболтал о преступлениях на Донбассе.

Как сообщала Politeka, жителей Донбасса готовят к карательной психиатрии.

Также Politeka писала, что Путин рискует повторить судьбу Каддафи: президент РФ впопыхах готовит "отступление".