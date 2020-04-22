Кадровый российский военный, воевавший на Донбассе, рассказал всю правду о войне на Донбассе

В эфире программы «Вата-шоу» парень, которого идентифицировали как Владимир Нитишин из российского города Ясная, рассказал ведущему Андрею Полтаве, что участвовал в войне на востоке Украины, ходил на полигон и получал в сутки 200 рублей «полевых», а общая зарплата в месяц превышала 50 тысяч рублей. Речь идет о 2014-2015 годах.

«Мы вообще ездили «границу» охранять. Я внутрь Украины не ездил, я пересекал «границу» только, когда забирал 200-х», – рассказал Нитишин.

Он рассказал, что когда украинские военные ехали забирать 200-х, то, чтобы их забрать, они неделю «е**шили обстрелом».

«Бомбили пост. Мы держали этот пост. Они решили его разрушить и прорвать границу», – признался Нитишин. Он подтвердил, что, среди прочего, на Донбассе брал в плен украинских военных, которых вывозили в Россию.

При этом, проболтался военній, на операции он и его сослуживцы выходили без опознавательных знаков.

По его словам, он, повоевав в Украине, больше не горит желанием возвращаться туда.

«Я не вижу, с кем воевать. Между собой что ли?», – поясняет он. По его словам, за оружие возьмется в следующий раз только тогда, когда нападут на Россию и его дом, потому что приказ есть приказ.

Сейчас ему платят пенсию как участнику боевых действий, а также дали медаль за войну с украинцами.

«Сейчас можно в Сирию поехать, на границу посидеть, – и ты уже участник, – выдал еще одну тайну россиянин.

Когда ведущий начал задавать Владимиру вопросы по итогам пребывания на Донбассе и его рассказа, тот испугался того, что слишком много лишнего наговорил, и старался съехать с темы. Поняв же, что о его похождениях узнали тысячи людей, Нитишин испуганно отключился.

В свою очередь Андрей советует всем показать это видео руководству страны и в частности президенту Владимиру Зеленскому, когда они в следующий раз будут менять пленных, чтобы понимали: война на Донбассе продолжается, и Россия о мире даже не думает.

Ранее мы писали о том, что террорист «ДНР», который воевал против сил ВСУ на Донбассе был задержан в Одессе. В 2014 году мужчина примкнул к разведывательно-диверсионному подразделению так называемого «батальона «Шум» казацкого союза «Область войска Донского».

Далее, в составе огневой группы поддержки незаконного вооруженного формирования «Первая Славянская бригада 1 армейского корпуса МО ДНР» воевал против украинских воинов в районе Углегорска, Дебальцева, Песков, Спартака, Логвинового и Донецкого аэропорта.

Напомним, любителя России настигла расплата в Украине: "занимался вербовкой и не только".

Как сообщала Politeka, жителей Донбасса готовят к карательной психиатрии.

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