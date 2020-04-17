Жизнь в «ДНР» оказалась не такой сладкой, как обещали оккупанты, и жители подконтрольных боевикам территорий все чаще пишут о реальном положении дел в соцсетях

Такой расклад очень не по нраву местным «властям», о чем те спешат высказаться в эфире своих пропагандистских каналов, передает Politeka.net.

Так, на программе рупора «ДНР» Майи Пироговой в программе «Три минуты с Пироговой» так называемый депутат «народного совета ДНР» от фракции «Свободный Донбасс» Владислав Бердичевский предложил сурово наказывать тех, кто распространяет «неправдивую информацию».

«Я считаю, что нужно принимать законы о фейк-СМИ, об ответственности за недостоверную информацию и людей карать конкретно штрафами большими и тюремным заключением, если это повлечет последствия. В России его не сильно применяют, но там нет войны, а у нас война. И выносить откровенный вздор и перепощивать его в десятках пабликов, – за это человек должен отвечать», – заявил он.

Кроме того, герои эфира на полном серьезе предлагают лечить распространителей «фейков» в психиатрических больницах и выражают сожаление по поводу отсутствия карательной психиатрии. Один из них даже предлагает запирать тех, кто разносит в сетях информацию, заявляя, что все это – «элементы информационной войны».

Чтобы не допускать утечки информации, еще одна «говорящая голова» посоветовала «включать соображалку и критически мыслить».

Сама же Пирогова с серьезным видом призвала зрителей читать всю «правду» на официальных ресурсах.

Отметим, что видео эфира поделился блогер Денис Казанский.

«Пропагандистка ДНР Майя Пирогова, которая недавно писала, что коронавирус придумали в США, чтобы сорвать шествие бессмертного полка, вместе с другими шнырями обсуждает, как лучше карать дончан за жалобы в соцсетях. Пугает карательной психиатрией, которая плачет по ней самой», – подписал он публикацию в Twitter.

Пропагандистка ДНР Майя Пирогова, которая недавно писала, что коронавирус придумали в США, чтобы сорвать шествие бессмертного полка, вместе с другими шнырями обсуждает, как лучше карать дончан за жалобы в соцсетях.



Пугает карательной психиатрией, которая плачет по ней самой. https://t.co/oKmHmTudhz — Денис Казанський (@den_kazansky) April 17, 2020

«Карательная психиатрия невозможна по причине оптимизации медицины. Некуда тяжелые случаи класть», «И вот как туда возвращаться? Когда кругом столько утырков!», – пишут в комментариях.

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