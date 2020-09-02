Директор Института национальной памяти, философ Антон Дробович спрогнозировал тяжелое время для России

По его словам, Российской Федерации грозит революция, последствия которой превысят те, что были в 1917 году.

Такое мнение он озвучил в интервью для издания Обозреватель.

"Если у россиян хватит сил мирным путем изменить ситуацию, то окей. Если не хватит, тогда революция 1917 года будет казаться им легкой прогулкой. То, что назревает в России, может иметь ужасные последствия", – заявил он, добавив, что Россия плохо кончит, если продолжит в таком же духе.

Он уточнил, что имеет в виду несправедливые войны, которые ведет РФ, в частности, в Украине, которые получают соответствующую международно-правовую оценку.

"Есть все основания полагать, что в ближайшее время у них будет большая проблема, если военно-политическое руководство не изменит свое отношение. И закончится это, скорее всего, распадом", – спрогнозировал Дробович.

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