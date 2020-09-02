В Санкт-Петербурге власти подарили первоклассникам на 1 сентября комплекты книг, в том числе сборник «Все для Победы», посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне

Содержание одной из них уже вызвало шквал возмущений и критики в соцсетях, передает Politeka.net.

В частности, в книге «Все для победы» шестилеткам на полном серьезе рассказывают о том, что "Вторая мировая война была выгодна США", союзников СССР называют номинальными, а также пишут, что «польские евреи в Освенциме производили для убийства советских граждан взрывчатку, синтетический бензин и каучук».

Кроме того, страны-участницы антигитлеровской коалиции США и Великобритания названы в книге «врагами-союзниками», которые «вскочили на подножку победы в 1944 году», после Курской и Сталинградской битв.

Европейские страны показаны как пособники Гитлера, обеспечивающие немецкую армию оружием и техникой.

«Кажется, кто-то в руководстве питерским образованием совсем, как бы помягче... с ума сошел», – пишет Иван Курилла в Фейсбуке.

«Наша регулярная рубрика «хроника победобесия». Первоклашкам в Петербурге подарили книги о Второй мировой войне, где есть например, вот такой пассаж», – отметил в Twitter блогер Евгений Фельдман.

Комментарии – соответствующие ситуации:

«Да там с первой строчки бред», «А смысл что-то подчеркивать - весь текст это гребаный ад, направленный на формирование ксенофобии», «То, что не подчёркнуто, – уже было! Но додуматься до такого... !!!... ! Извините, дальше без мата выразиться не получается...», «Букварь: мама мыла раму мылом из Освенцима», «Чернейший юмор, однако к этому всё идёт», «Это какой то кошмар ,там бред не только у обнуленыша», «Безумие заразительно», «Мрак какой. Враньё и чёрная неблагодарность», «Это ещё одно сотое доказательство возрождения ф*шизма в России», – пишут пользователи.

Напомним, россияне решили напугать расписной боевой техникой.

Как сообщала Politeka, в России опозорились с поздравлением ветеранов.

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