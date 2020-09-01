Известный украинский писатель и художник Лесь Подервянский назвал две главные беды украинцев

Он считает, что главные проблемы его соотечественников - провинциальность и низкая самооценка. По его мнению, отрицательное качество народа состоит в том, что украинцы настолько любят "ныть и грустить", что это уже стало "национальным спортом".

Об этом Подервянский рассказал 2018 года для журналистов "Новое время".

"У нас реальные проблемы с самооценкой, и, мне кажется, нам не хватает для ее исправления побед. Вот, возьми любого жителя Великобритании, даже самого что ни на есть бедного пролетария из Манчестера, поговори с ним — и почувствуешь этот британский пафос. А у нас его нет" — сказал Подервянский.

По словам писателя, "победами", которые порадовали бы украинцев, могут стать разве что поражения их врагов.

"Мы почему-то напрямую радоваться не умеем. Если, например, Крымский мост рухнет, вот это станет действительно днем национального единения, и все выйдут в вышиванках", — отметил Подервянский.

Сатирик также пояснил, что провинциальность для него - когда человека выдергивают из его привычной среды и помещают в совершенно другую.

"Я думаю, что Виктор Янукович был бы прекрасным заведующим гаражом, но черт его дернул стать президентом. У нас все беды оттого, что прекрасный и любой колхозник внезапно становится депутатом Верховной Рады", — резюмировал он.

Напомним, что Подервянский указал на ошибку Кремля в Украине.

Как сообщала Politeka, Подервянский дал мастер-класс по общению с "братскими" россиянами.

Также Politeka писала, что Подервянский назвал главную роль русского языка в Украине.