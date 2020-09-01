Оккупанты наплевали на свои обещания 2014 года

С 1 сентября 2020 года школы самопровозглашенной "ДНР" полностью отказались от украинского языка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Znaj.ua.

Как известно, в начале российской агрессии против Украины, в 2014 году, так называемая "Донецкая народная республика" заявляла о том, что собирается сохранить украинский язык и использовать его наряду с русским.

Однако в этом году оказалось, что эти заявления были пустыми обещаниями - украинского языка в школах оккупированной Донетчины больше не будет вообще.

Так, террористическое правительство "ДНР" полностью запретило использование украинского языка в местных школах. И это далеко не все изменения, внедренные оккупантами в учебной программе местных школ.

В частности, география и история Украины также были исключены из образовательной программы - их заменили географией и историей Российской Федерации.

Известно, что так называемое министерство образования "ДНР" заявило, что в псевдореспублике собираются полностью перейти на "российские стандарты образования". Более того, в школах планируют изучать государственный строй Российской Федерации и "ДНР".

Напомним, боевики "ЛДНР" понесли колоссальные потери на Донбассе в последний день лета: детали ЧП.

Также Politeka писала, что в "ДНР" шахтерам задолжали более 1 млрд и цинично выдали немного еды в праздник.

Politeka ранее сообщала, что боевики готовятся к бою во время перемирия: минируют территорию и обустраивают новые места для обстрелов.