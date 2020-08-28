Александр Лукашенко - человек с мессианским комплексом на грани психопатии

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил бывший разведчик КГБ Юрий Швец в интервью журналисту Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, досролльте страницу до конца)

По его словах, признаки болезни у президента Беларуси начали проявляться после его прихода во власть.

Бывший разведчик также отметил, что всегда относился к Лукашенко как к психопату.

"Как к человеку с мессианским комплексом на грани психопатии. Он человек, для которого власть - это все, это его жизнь. Надо сказать, он с царем в голове. Он вышел из Советского Союза и умудрился продолжить управление Беларусью примерно так, как он управлял в свое время совхозом. Ну вот так я к нему отношусь - как к бывшему директору совхоза, который сделал неожиданно успешную карьеру между молотом и наковальней - Западом и Востоком", - отметил он.

Стоит отметить, что минский психиатр Дмитрий Щигельский описал расстройства психики Александра Лукашенко.

По его мнению, Александр Лукашенко имеет признаки параноидального и ряда других психиатрических расстройств личности на протяжении многих лет.

Психиатр уверен, что диагнозы, поставленные им Лукашенко 19 лет назад, стали очевидными во время продолжающегося сейчас политического кризиса в Беларуси.

Напомним, Литва внесла Лукашенко и еще более 100 человек в уточненный список лиц, в отношении которых Вильнюс намерен применить санкции.

Также, Александр Лукашенко заявлял, что Польша якобы "спит и видит", чтобы отобрать у Беларуси часть территорий.

Так, Лукашенко провел совещание по развитию организаций Министерства промышленности. В ходе этой встречи он заявил, что за Беларусь ведется "дипломатическая бойня", а поляки "спят и видят", чтобы отобрать у страны область.

Напомним, в Беларуси хотят лишить русский язык статуса государственного.

Как писала Politeka, зверства белорусских ОМОНовцев сняли на видео.

Также Politeka писала, что Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.



