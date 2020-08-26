Украинская писательница Лариса Ницой рассказала о "невидимом государстве" в Украине

По ее мнению, в Верховной Раде созданы условия, которые напрочь меняют сознание людей, работающих в парламенте долгое время.

Такое мнение она высказала в интервью для журналистов издания Обозреватель.

Писательница рассказала, что в свое время 10 лет провела в Верховной Раде в качестве помощника народных депутатов. При этом она назвала Верховную Раду "невидимым государством", где ты начинаешь меняться.

"А потом мне это все так осточертело. Имею в виду это политическое направление, что я решила оставить этот проект: "Я и политика". Хотя мои друзья удивлялись, потому что это удобная, теплая, статусная работа. Ты ходишь по кабинетам и чувствуешь себя таким важным, тебе комфортно. Внизу ресторан, а цены в нем как в столовой. В другом крыле парикмахерская. Ты с утра зашел и сделал себе прическу. Верховная Рада - это такое маленькое государство внутри Украины. Ты туда попадаешь и пускаешь корни, и тебе так хорошо", — рассказала Ницой.

По словам писательницы, она понимает, почему работа в парламенте так меняет депутатов.

"На меня это тоже оказало влияние, я тоже поменялась. Правда, я это осознала, а они, я так подозреваю, этого не замечают. Нет, у меня есть знакомые депутаты, которые пытаются удержаться, но это очень сложно. Я уже когда-то говорила, что там есть такой "вирус невидимый", который поражает всех", — сказала она.

Напомним, Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой рассказала, как русский язык влияет на украинцев.