Писательница Лариса Ницой предложила кардинальное решение по украинскому и русскому языку в Украине

По ее мнению, Украине в защите национального языка стоит взять пример с прибалтийских республик, чтобы навсегда покончить с обвинениями в притеснениях русского языка в стране.

Такое мнение она озвучила в 2018 году для издания Обозреватель.

"Прошло сто лет, а нас отбросило еще больше назад, ведь мы используем русский язык. Хотя сто лет назад было провозглашено, что государственным языком является украинский, но нам говорят, что это мы начинаем что-то придумывать. Я бы хотела провести такую параллель со странами Балтии. Когда они в 1991 году восстановили свою независимость, они провозгласили государственными языками свои языки", - заявила она.

Как пример протекционистской языковой политики она привела запрет на преподавание в школах Латвии на русском языке.

"Почему в Латвии это проходит, Эстонии, Литве, а Украину так тузят? Весь предыдущий период они признали оккупацией, а соответственно русский язык является оккупационным, и все, что они делают сейчас – это преодолевают последствия оккупации и влияния оккупационного языка", - подчеркнула писательница.

Принятие Верховной Радой подобного законопроекта также позволило бы закрыть этот вопрос, считает Ницой.

"Если мы провозгласим такой же закон, какой приняли страны Балтии, что мы восстановили свою независимость, а предыдущий период был оккупацией, то тогда будет понятно, почему мы боремся с русским языком и его засильем. Потому, что это был язык оккупантов", - подытожила она

Напомним, Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой рассказала, как русский язык влияет на украинцев.