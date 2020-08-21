Жителям Крымского полуострова все труднее скрывать раздражение поведением понаехавших россиян

В пабликах оккупированного Крыма люди все чаще жалуются на презрительное отношение россиян, приехавших на отдых или на ПМЖ, а также отмечают, что начинают чувствовать себя людьми второго сорта, и терпеть подоное они не намерены, передает Politeka.net со ссылкой на микроблог пользователя RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

Она собрала самые яркие примеры «дружбы народов», опубликовав скрины из соцсетей.

Так, некий Алексей Титов не подбирал выражений для Олеси из Москвы, которая решила поуказывать, что и как нужно делать жителям Крыма.

«Вы в Крыму никто и звать вас никак. Командуйте в своей России. Не хватало еще, чтобы понаехавшие холопы с рашки командовали в Крыму», – пишет он.

«Интересно, что понаехи рассказывают местным жителям, что крымчане обнаглели и привыкли к свободе», – пишет пользователь Полина Счастливая в ялтинском паблике.

А жители Гурзуфа и вовсе отмечают, что общение с приезжими из РФ в этом году сложно как никогда прежде. С местными жителями те ведут себя свысока и неуважительно.

«По мнению отдыхающих, они везут нам деньги. Мне лично никто ничего не везет. Живу в проходном дворе, куча машин, толпы людей и груды мусора, а про шум круглосуточный и говорить не буду. И вот это их «крымнаш». Крым крымский. Вся моя семья, 3 поколения, с 1956 года живем и работаем в Крыму. Мои бабушки и дедушки строили Крым, а в 2014 году было принято решение, что «крымваш». Что вы сделали для Крыма, кроме как замусорили и отобрали рабочие места у местного населения. Конечно же радость от приезда наглости несказанная», – сетует крымчанка Вика Симбирская.

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