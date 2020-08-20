Художнику жаль, что такое происходит в Украине

Знаменитый украинский художник Иван Марчук рассказал, что в Украине его злит

В частности, он считает Украину "самой богатой страной, которая не умеет жить по-богатому". Художник также заявил, что ему жаль Украину – "опустошенную, грязную".

Об этом он рассказал 2016 года в интервью сайту Espreso.tv.

"Меня злит абсолютное отсутствие бытовой культуры. Если бы я был мэром столицы, то первое, что сделал бы, ввел бы жесткую экологическую полицию. За каждый окурок платили бы по 1000 гривень, за оставленный мусор – еще больше. Иначе наших людей не приучить к культуре. Сколько денег собрали бы!" – заявил он.

Поэтому, отметил Марчук, "сначала надо почистить территорию, а потом - почистить мозги, иначе украинцев к культуре не приучить".

"Выйдите на улицу – спросите у школьника, что такое "этика". Разве кто-то этому учит? Люди не умеют обращаться друг к другу. "Эй, мужчина!" – все равно, что воскликнуть: "Эй, корова!" Ведь есть чудесные украинские обращения "пан", "пани", - добавил художник.

Также ранее сообщалось, что Иван Марчук резко высказался о жизни в Украине. По его словам, современная Украина является худшей страной в Европе по условиям жизни, в которой нет законов и порядка.

В частности, Марчук пояснил, почему, пользуясь большой популярностью и уважением в Украине, не комментирует политических событий в стране.

Напомним, что художник Марчук рассказал, почему РФ и Украина не могут быть братскими народами.

Также Politeka писала, что Марчук объяснил, во что превратили Украину за годы независимости.