Украинская писательница Лариса Ницой заявила об угрозе потери Украиной новых территорий

По ее словам, Венгрия основательно подготовила почву для того, чтобы отобрать у Украины Закарпатье.

Такое мнение она озвучила 2018 года для журналистов издания Обозреватель.

"Вслед за Россией Венгрия мысленно наложила лапу на Украину, в частности, Закарпатье. Закарпатье давно готовилось к этому усилением венгерского языка, преподаванием в школах на венгерском. Украинского языка там мало, туда приезжаешь, как в другую страну. Они в полный голос об этом не говорят, поскольку Венгрия в европейском содружестве не может в полный голос сказать, что готова отобрать кусок Украины, как это беспринципно сделала Россия. Но они все для этого подготовили", - подчеркнуа писательница.

Она также добавила, что Украина должна защищать свои территории от посягательств Венгрии, ведь они не имеют права лезть во внутреннюю политику чужой страны.

Также ранее сообщалось, что Лариса Ницой дала рецепт борьбы с русским языком.

По ее словам, всех украинцев нужно обязать сдавать экзамен по государственному языку. Сертификат на знание украинского языка должен стать обязательным условием для устройства на работу.

По ее мнению, сдать экзамен и получить сертификат на знание языка не составит никаких трудностей даже для русскоязычных украинцев.

Напомним, Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой рассказала, как русский язык влияет на украинцев.