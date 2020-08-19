Президент РФ Владимир Путин находится в состоянии ступора от белорусских событий

Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил известный журналист Иван Яковина, передает Politeka.

Подобный вывод эксперт делает из беседы пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова с журналистами Bloomberg и BBC News.

Так, Песков на все вопросы отвечал уклончиво, позиция Кремля, а значит и Путина озвучена так и не была.

"Из разговора журналистов с Песковым можно сделать вывод, что Путин находится в состоянии легкого ступора от белорусских дел и не видит для себя ни одного хорошего выхода из этой ситуации. Лукашенко для Путина окончательно превратился в классический чемодан без ручки, и что делать с ним – решительно непонятно", – комментирует этот разговор Иван Яковина.

Politeka писала, что Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, срочно созвонился с российским президентом Владимиром Путиным. Как сообщают белорусские СМИ, об этом сам Лукашенко рассказал во время совещания с Советом безопасности страны. По его словам, он провел очередной разговор с Путиным, после чего привел боевые войска на западных границах страны в полную боевую готовность. Лукашенко заявил, что таким образом реагирует на действия западных стран.

По словам политика, многие из сограждан расценили этот шаг как нагнетание обстановки, но лично он так не считает.

"Думаю, что (вчерашний вечер, особенно ночь) вы убедились в том, что здесь не нагнетание обстановки, а была точная и правильная реакция. Надо было раньше нам это учитывать и иметь в виду", - отметил он.

Александр Лукашенко возмутился требованиями белорусской оппозиции о введении уголовной ответственности за неуважение к государственному языку. Соответствующее видео выложил на своем Telegram-канале блогер Donetchanyn.

"Открыто не говорят, но прозвучал запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было", - заявил Лукашенко.

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