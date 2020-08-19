Президенту РФ Владимиру Путину выгодно вмешаться в ситуацию в Беларуси не на стороне Лукашенко

Об этом пишет на своей странице в Facebook российский социолог Игорь Эйдман, передает Politeka.

По его мнению, любая помощь Лукашенко со стороны Путина сделает россйиского президента врагом большинства жителей Беларуси. И наоборот, его влияние в Беларуси существенно вырастет, если он поможет свергнуть Лукашенко.

Однако, заявляет Эйдман, Путин никогда этого не сделает.

"Ибо душой он с Лукашенко и верит в священное право диктатора фальсифицировать выборы, пытать и убивать противников. Свержение Лукашенко для Путина - кощунственный акт, покушение на сакральность диктаторской власти, попытка опровергнуть священные догмы авторитаризма", – объясняет социолог.

Поэтому, резюмирует Игорь Эйдман, Владимир Путин, даже исходя из собственных интересов, не будет свергать Лукашенко.

Politeka сообщала, что Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, срочно созвонился с российским президентом Владимиром Путиным. Как сообщают белорусские СМИ, об этом сам Лукашенко рассказал во время совещания с Советом безопасности страны. По его словам, он провел очередной разговор с Путиным, после чего привел боевые войска на западных границах страны в полную боевую готовность. Лукашенко заявил, что таким образом реагирует на действия западных стран.

По словам политика, многие из сограждан расценили этот шаг как нагнетание обстановки, но лично он так не считает.

"Думаю, что (вчерашний вечер, особенно ночь) вы убедились в том, что здесь не нагнетание обстановки, а была точная и правильная реакция. Надо было раньше нам это учитывать и иметь в виду", - отметил он.

РФ стоит не лезть в дела Беларуси, а Украину оставить в покое. Такое мнение на своей страничке в Facebook озвучил российский политик Леонид Гозман.

По его словам, если Владимир Путин решить ввести войска в Беларусь, то это будет огромной ошибкой.

"Беларусы будут сопротивляться! Вам трудно в это поверить. Вы относитесь к народу – к любому, прежде всего, к своему, но и к другим тоже – с презрением. Для вас белорус, как и украинец или грузин – герой анекдота", - отметил политик.

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