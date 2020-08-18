Российский писатель и журналист Александр Невзоров емко прошелся по митингу в поддержку президента Беларуси, который псостоялся 16 августа в Минске

По его словам, Александр Лукашенко продолжает насиловать Беларусь и слезать с бедняжки не собирается.

Запись с метафорами Невзорова опубликована в блоге «Усы Пескова», передает Politeka.net.

В качестве помощников президента в этом позорном действии Невзоров называет ОМОН, который «держит жертву за руки и за ноги», не подпуская и калеча защитников бедной страны.

Говоря о митинге «демонстрации страстной любви народа и президента», он подчеркнул, что тот был организован, чтобы «каждый мог лично убедиться в колоссальной потенции картофельного диктатора».

«Но вместо огненной эротической сцены вышла невнятная возня колхозника с резиновой куклой. Да, кукла вела себя вполне прилично, и даже периодически вытыкалась из айфонов, кивала и кричала, что положено. Но в фонограмму все-таки не попадала. То есть были заметны недоработки, ну, в силу своей резиновости эта кукла и не могла завестись, хотя ее очень долго готовили, собирали по частям в режиме секретности, в зачехленном виде перевозили в Минск, собирали под контролем самых выдающихся политинженеров из России, Сирии, Сомали и даже «ДНР»», – говорит Невзоров.

При этом, подчеркнул он, главный ужас представления заключался в том, что 80% голосов, которе якобы набрал на выборах Лукашенко, подозрительно напоминали 20%.

«Иерархия последних тираннозавров мира абсолютно твердо обозначена, хотя, в отличие от всяких мадур-асадов, картофелевод предлагает в обмен на возможность продолжать свой акт с Беларусью – практически все», – подытожил Невзоров.

Отметим, что ранее в сети всплыло архивное видео, в котором ныне уже пять лет как покойный Борис Немцов назвал Лукашенко «славянским Каддафи».

Напомним, у Лукашенко перешли к прямым угрозам бастующим рабочим.

Ранее Politeka сообщала, что белорусов, поддержавших Лукашенко на митинге в Минске, жестоко обманули.

Также Politeka писала, что Лукашенко вытер ноги об интересы Украины.