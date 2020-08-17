Слухи о том, что на митинг в поддержку президента Александра Лукашенко свозили бюджетников и работников заводов, получили очередное подтверждение

Более того, за «экскурсию» в центр Минска заплатить придется самим же белорусам, передает Politeka.net со ссылкой на соцсети.

Так, сотрудник предприятия «Белшина» рассказал о том, что за проходной завода пытаются ответить на вопрос, за чьи деньги повезли людей в Минск.

«Вчера и сегодня пошли в автобусы. Сегодня, там было сказано, Русецким (Юрий Русецкий – исполняющий обязанности директора завода массовых шин – прим. ред) что им оплатили… согласны были работники, коллективы трудовые так решили и им это оплатили. Все удивлены, все в шоке», – сообщает мужчина в рабочей форме завода.

По мнению блогера Vitauskasа, вероятнее всего, деньги за поездку будут вычтены из зарплаты.

Тем временем президент Александр Лукашенко приехал на Минский завод колесных тягачей и был освистан. Причиной для народного гнева стали категоричные заявления политика.

Так, он подчеркнул, что «никогда вы не дождетесь от меня, чтобы я под давлением что-то сделал», и что «их (повторных выборов, - ред.) не будет».

Более того, затем глава Республики Беларусь начал оправдывать действия спецназовцев, которые издевались над задержанными участниками протестов в центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

«Теперь про то, что кто-то кого-то избил. Совершенно верно… На Окрестила 2500 или 2000 (задержанных), чтоб вы знали. На Окрестина, не популярно, но скажу, получили те, кто там же, на Окрестина бросался на ментов. Вы знаете кто?», – заявил Лукашенко.

Напомним, девушки бросились обнимать красавца-военного, опустившего щит в Минске.

Ранее Politeka писала, что Томенко объяснил причину и главную проблему протестов в Беларуси.

Также Politeka сообщала, что Лукашенко назвал страну, в которую бежал бы в случае победы белорусского Майдана.