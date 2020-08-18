Российский публицист Александр Невзоров объяснил украинцам жуткий прогноз Владимира Путина по терактам от Украины

По его словам, все, что сегодня происходит в войне на Донбассе – максимум того, на что способна Россия.

Такое мнение он озвучил 2017 года для журналистов издания Обозреватель.

"Я думаю, что все то, что вы имеете на Донбассе – это максимум, на что способна сегодняшняя Российская Федерация. Все остальное – это уже павлиний хвост. Я подозреваю, что военный потенциал давно исчерпан", - успокоил Невзоров, вспоминая об угрозах Кремля в сторону Украины.

Публицист заметил, что российская армия хотела показать свою мощь, но оказалось - украинская армия может дать отпор.

"Печальный опыт произошедшего на Донбассе, вероятно, должен несколько обескуражить российскую армию, и это уже произошло. Потому что никто не думал, что можно будет застрять на таких малых достижениях, на таких скромных рубежах. Вся мощь России, которая была туда брошена против абсолютно детской, наивной, слабой, несуществующей армии Украины, какой она была на тот момент – оказалась бессильной перед украинской", добавил он.



Также ранее сообщалось, что Александр Невзоров рассказал, как в РФ вдруг треснул мир, "придуманный идиотами".

По его словам, небольшие протесты в Российской Федерации демонтрируют, что Кремль, живущий в "параллельной реальности", сделал ставку "не туда". В России сегда будут покорными 98% людей, но Путин не понимает главного - они покорны не ему, россияне просто покорны, им все равно, кому покоряться. Тем самым Невзоров опустил Путина с небес на землю.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.