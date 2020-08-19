Украинская писательница Лариса Ницой дала рецепт борьбы с русским языком

По ее словам, всех украинцев нужно обязать сдавать экзамен по государственному языку. Сертификат на знание украинского языка должен стать обязательным условием для устройства на работу.

Об этом она заявила в интервью для журналистов Обозреватель в 2018 году.

По ее мнению, сдать экзамен и получить сертификат на знание языка не составит никаких трудностей даже для русскоязычных украинцев.

"Пришел в специальный пункт, прошел тесты, как на управление автомобилем, получил сертификат. Это совсем не радикально. Мы это должны были сделать 29 лет назад, потому что так в каждой стране. Так каждая цивилизованная страна себя защищает. Государственный язык у них стоит на высоком уровне", - подчеркнула Ницой.

Борец за права украинского языка привела в пример Польшу, где каждому иностранцу, который собирается там жить, нужно выучить польский язык.

"Украинцы приезжают в Польшу и выучивают польский язык. В Польше учатся миллионы иностранных студентов, но все они учатся на польском языке. Польша говорит всем: не нравится - учитесь в другой стране. Телевидение у них польское, печатные СМИ на польском языке, все образование - на польском. У них нет потребности сейчас ставить вопрос – что там с польским языком?" – заявила Ницой

Напомним, Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой рассказала, как русский язык влияет на украинцев.