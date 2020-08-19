Российский пропагандист Евгений Сатановский уверен, что у России нет шансов поставить в Беларуси удобного Кремлю президента и серьезно повлиять на политику этой страны

Об этом президент Института Ближнего Востока и радиоведущий написал в своем телеграмм-канале «Армагеддоныч», передает Politeka.net.

В обширной публикации на тему протестов в Беларуси он решил поиронизировать. Так, Сатановский рассуждает, что Беларусь счастлива хотя бы потому, что тут люди могут выходить на улицы, вставать против власти и говорить ей в лицо, все, что о ней думают:

«Лукашенко уйдёт, Запад придёт, всё приватизирует, денег платить вдвое против прежнего будут. Прогресс, демократия, права человека, честные и искренние у власти - сменяться будут, как часы. Не будет коррупции, не будет бюрократов и бандитов. Мы не рабы, рабы не мы. Свобода, равенство, братство».

Однако тут же он дает понять, что все это – лишь мечты, поскольку подобное в истории уже было во Франции, в СССР, возможно, будет и в России, которая пока не развалилась, но «это пока».

Среди прочего, в качестве примера провала бунтов Стахановский привел и Украину:,

«На Украине Майдан победил? Победил. Ура? Ну, ура. А теперь? И ведь там всё только начинается...».

Пропагандист прогнозирует, что после свержения Лукашенко белорусы будут вспоминать его время, как период стабильности и доброе старое прошлое. В том же, что протестные настроения там не утихают, он традиционно винит Запад и его влияние, подчеркивая, что американцы и европейцы «мастера цветастую лапшу и развесистую клюкву на уши вершать».

Сатановский уверен, что когда покончат с Беларусью, возьмутся и за РФ:

«Самое время будет нами заниматься. Как раз к 2024 году её переварят. Время пошло».

Напомним, Лукашенко припугнул белорусов "запретом русского языка", намекнув на Украину.

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