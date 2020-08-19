Александр Лукашенко возмутился требованиями белорусской оппозиции о введении уголовной ответственности за неуважение к государственному языку

Как передает Politeka, соответствующее видео выложил на своем Telegram-канале блогер Donetchanyn.

"Открыто не говорят, но прозвучал запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было", - заявил Лукашенко.

Кроме того, по словам Лукашенко, оппозиция предлагает перевести на белорусский язык армию, и в срок до 2030 года ввести образование на белорусском языке во всех учебных заведениях - от детских садов до университетов.

Также Лукашенко рассказал, что оппозиция планирует выход из Союзного государства с Россией, Евразийского союза, ОДКБ и других интеграционных образований, где доминирует Россия".

"Лука, видимо после консультаций с директором ФСБ, продолжил качать ситуацию по украинскому сценарию", - пишет блогер.

По его словам, сейчас Лукашенко пытается запугать граждан страны тем, что протестующие якобы хотят "запретить русский язык" - при том, что большая часть протестующих разговаривает на русском.

По мнению блогера, подобные запугивания могут привести к призывам к президенту РФ Владимиру Путину ввести войска в Беларусь.

Напомним, Лукашенко срочно связался с Путиным, армию привели в боевую готовность: "надо было раньше нам…".

Как сообщала Politeka, Лукашенко набросился на своих оппонентов, полились оскорбления: "откровенно отвязаны...".

Также Politeka писала, что Лукашенко разразился угрозами в сторону работников завода: "никто с вами возиться не будет".